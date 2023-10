Quarantaduemilanovecentocinquemetri” di emozioni da provare sul tracciato progettato nel 1753: il 5 novembre l’Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino

Stamane nella Sala degli Incontri d’Arte della Reggia di Caserta si e’ svolta la conferenza stampa di presentazione dell’Ecomaratona dell’Acquedotto carolino. La III edizione della gara di corsa, che ha luogo tra due province, quella di Benevento e quella di Caserta, facendo conoscere il tracciato dell’opera ingegneristica progettata dal maestro Luigi Vanvitelli e giungendo al traguardo nei Giardini della Flora della Reggia di Caserta, si svolgerà domenica 05 novembre 2023. L’Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino è organizzata, con la collaborazione della Reggia di Caserta, dall’A.N.F.I. di Maddaloni, dall’ASD Suessola Runners di S. Maria a Vico e dalla ASD Power di Casagiove in collaborazione con la UISP di Caserta e la Reggia di Caserta, con il patrocinio delle Province di Caserta e Benevento e dei Comuni di Caserta, Airola, Bucciano, Moiano, Sant’Agata dei Goti, Durazzano, Valle Di Maddaloni, S. Maria a Vico, Maddaloni, del Parco Dea Diana e della Comunità Montana del Taburno. Si tratta di un tracciato progettato circa 250 anni fa di “quarantaduemilacentonovantaciquemetri di emozioni da provare” che porterà gli atleti a correre nella Storia, vicino a un’opera ingegneristica ed artistica tra le più famose e di valore dell’epoca borbonica in Campania: l’Acquedotto Carolino. Il percorso, che attraversa 2 province e 7 comuni, immerso nel verde, tra scorci paesaggistici spettacolari e opere architettoniche prestigiose, prevede un dislivello positivo di circa 570 metri. La partenza del percorso piú lungo, avverrà dalle Sorgenti del Fizzo, nel territorio del comune di Airola (BN), e il traguardo si taglierà nei giardini della Flora della Reggia. Il consigliere provinciale delegato alla Forestazione e alla Protezione Civile Angelo Campolattano ha messo in rilievo il ruolo fondamentale per la cura e la pulizia del percorso degli idraulici forestali della Provincia di Caserta e lo sforzo con gli altri enti interessati a lavorare per impegnare la Regione a sostenere economicamente ogni iniziativa che possa sviluppare la valorizzazione dei territori interni, tema quest’ ultimo ripreso nel suo intervento dal presidente della Comunità Montana Monte Taburno Gennaro Caporaso che ha sottolineato come l’iniziativa dell’ Ecomaratona si inserisce nell’ampia dedizione del suo ente a consolidare un senso di appartenenza ad una comunità e a pubblicizzare e incentivare le sue risorse. Il presidente della sezione ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri Italiana) di Maddaloni Giuseppe Farina ha fornito informazioni specifiche sulle novità di questa terza edizione dell’Ecomaratona.Tre percorsi da scegliere al momento dell’iscrizione:

1. Percorso da 45km (D+ 500mt) con partenza dalle Sorgenti del Fizzo

2. Percorso da 25km (D+ 200mt) con partenza dal Ponte di Sant’Agata de’ Goti

3. Percorso da 15km (D+ 100mt) con partenza dai Ponti della Valle

Il sogno dichiarato resta quello di creare una sentieristica all’avanguardia relativa al Monte Taburno, una infrastruttura verde che possa accogliere visitatori ed escursionisti e offrire opportunità di sviluppo anche alle zone poco popolate e meno conosciute. L’evento del 5 novembre coniuga sport, arte, cultura, ambiente, promozione del territorio ma anche solidarietà, perché i proventi sono destinati ad attività per i ragazzi autistici come la FLY THERAPY.

Così il presidente del Parco Dea Diana e sindaco di Santa Maria a Vico (comune capofila) Andrea Pirozzi ha espresso la soddisfazione di fornire ogni contributo utile all’iniziativa che va nella direzione della salvaguardia ambientale, dello sviluppo sostenibile e del sostegno all’economia locale. Ha portato i suoi saluti e ringraziamenti agli organizzatori e a tutti quelli che permetteranno la realizzazione dell’Ecomaratona il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caserta Nicola Sportelli. Al tavolo dei relatori il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei che ha messo in evidenza l’importanza dello sforzo congiunto di enti,amministratori,associazioni nel garantire il successo all’iniziativa. Nei Giardini della Flora della Reggia di Caserta già sabato 4 novembre sarà allestito il Village dell’Ecomaratona dell’Acquedotto carolino, spazio aperto a tutti, con tante iniziative e stand informativi.Gli atleti possono già iscriversi attraverso il sito camelotsport.it.