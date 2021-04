Quarta Repubblica : questa sera Magliocca parla del suo calvario giudiziario

Caserta. Dopo l’Ex Sindaco Pio Del Gaudio anche il Presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca sara’ ospite della nota trasmissione televisiva ” Quarta Repubblica ” in onda questa sera in prima serata su Rete 4.

Il giornalista Nicola Porro ,conduttore della trasmissione , ripercorrerà insieme al Presidente della Provincia e attuale Sindaco di Pignataro Maggiore le tappe del calvario giudiziario che porto’ al suo arresto nel 2011.

“quasi 11 mesi di detenzione cautelare, in gran parte in carcere, – ha dichiarato Giorgio Magliocca-per un’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Fui assolto in primo grado e assolto anche in appello, con la formula “perché il fatto non sussiste.

Tra gli altri ospiti della trasmissione di questa sera figurano poi i deputati Lia Quartapelle del Partito Democratico ed Andrea Ruggeri di forza Italia. Poi ecco anche all’ex magistrato Luca Palamara, radiato dall’albo per via di un grave scandalo, il quale parlerà del suo libro ‘Il Sistema’ assieme ai giornalisti Alessandro Sallusti e Piero Sansonetti.