Quartiere al buio da settimane nonostante le segnalazioni

Maddaloni – Da oltre 2 settimane gli abitanti di via Gramsci nel quartiere Starza di Maddaloni sono completamente al buio. Il problema è già stato segnalato, a quanto ci dicono i residenti, ma al momento nessun intervento. Non parliamo di un grosso intervento ma semplicemente della sostituzione di 2 lampadine della pubblica illuminazione. La strada, come si vede dalle foto è totalmente al buio dopo il tramonto, e diventa difficoltoso percorrerla a piedi di sera, soprattutto per le persone anziane. Inoltre, ci fanno presente anche di un’altra segnalazione già fatta più volte, relativamente alla scala che da via Gobetti conduce su via Caudina, pericolosa per le condizioni in cui si trova.