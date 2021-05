‘Quartieri spagnoli’, rappresentazione a fine mese

CaSERTA – Ci sarà una rappresentazione su quella che è la Napoli di camorra con la rappresentazione teatrale dell’ associazione a 30 all’ora.

La rappresentazione che andrà in scena appunto sarà quella de “I quartieri spagnoli”, una rappresentazione ed una sceneggiatura, anche sui quartieri spagnoli, e ma cerchiamo di capire cos’è appunto quartieri spagnoli: quartieri spagnoli non è altro che uno spettacolo musicale in due atti, che l’autore ha dedicato a Gianluca Cimminiello, che è stato una vittima innocente di camorra. È un giro nel cuore di una città che fa dell’inspiegabile il senso della sua esistenza, dove il sole e il mare si abbracciano, dove o è tutto bianco o è tutto nero.

Sarà dunque una sorta di cartone animato sulla camorra che sarà pertanto ambientato all’interno dei vicoli dove i ritmi e le dinamiche quotidiani sono scanditi dal rumore delle pistolettate e dall’odore della polvere da sparo, dove l’arroganza e la sopraffazione sono il pane messo a tavola tutti i santi giorni, dove fare la guerra e “mettere paura” diventa un onore, perché solo così si può sancire chi è il più forte. Ma chi la fermerà questa guerra? Le donne, “‘e femmine”, il sesso debole che, come la Lisistrata di Aristofane, decidono di scioperare: “Tutta Napoli deve sapere che gli uomini dei quartieri non fanno più all’ammore”. E l’onore?

Questi coloro che prenderanno parte alla sceneggiatura, sotto la direzione di Vincenzo Russo e Chiara Santoro, in scena i registi stessi con Carla Lettiero, Francesco Pisano, Michela Perrotta, Vincenzo Masiello, Mena De Filippo, Giuseppe Petriccione, Fabrizio Cinque e Raffaele Cepparulo. La consulenza musicale è di Marco Mantovanelli e Pietro Menditto, le coreografie di Roberta De Maio e Vincenzo Di Battiti; le scenografie di Vincenzo Russo e Giuseppe Petriccione; i costumi di Anna Zarbo. Info e prenotazioni: 3450591987 / 3665264130. Lo spettacolo si svolgerà nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid.

Ci saranno dunque due esibizioni, per l’associazione artistica “30Allora” al Teatro Città di Pace di Caserta, che si trova lungo la via Santissimo Nome di Maria. Lo spettacolo andrà in scena il 29 Maggio 2021 alle ore 19:30 e il 30 Maggio 2021 alle ore 18:00.