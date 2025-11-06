Quattro anni di carcere per spaccio

Pomeriggio intenso per i Carabinieri della Stazione di Alife, che hanno dato esecuzione a un provvedimento di cumulo pene emesso nella giornata di ieri dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il provvedimento, divenuto esecutivo, riguarda una 32enne residente ad Alife, già nota alle forze dell’ordine, condannata in via definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti. La pena complessiva da scontare ammonta a 4 anni di reclusione, oltre a una multa di 31.000 euro e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, la donna si sarebbe resa protagonista di una serie di episodi di cessione di droga al dettaglio tra il gennaio e l’aprile del 2018, in diverse località dell’alto casertano, tra cui Capua, Vairano Patenora e Alife.

Dopo la notifica dell’ordine di carcerazione e il completamento delle formalità di rito, la 32enne è stata accompagnata dai militari dell’Arma presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), dove sconterà la pena.

Dell’arresto è stata informata l’Autorità Giudiziaria competente. L’operazione rientra nell’ambito dell’attività costante dell’Arma volta all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari e al controllo del territorio per la tutela della sicurezza