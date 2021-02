Quella buca di via Quercione è diventata un’ odissea per gli abitanti di Briano

CASERTA. L’ enorme buca di via Quercione a Briano è diventata una vera e propria odissea per i residenti del posto. Sono giorni, una quindicina per la precisione, che alla nostra redazione continuano ad arrivare segnalazioni e foto che evidenziano la pericolosità della buca in questione.

Gli abitanti lamentano l’ assenza delle istituzioni a tal punto che si sono rivolti all’ ex Assessore e residente del posto Pasquale Napoletano il quale si sarebbe impegnato personalmente come interlocutore con l’ amministrazione per risolvere positivamente la questione.