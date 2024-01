“Quella volta che…”(decima parte)

Nel corso del 2004, la società prende il nome di “Società Sportiva Casertana” ed è iscritta, nel campionato 2004/05 al girone I di serie D. E’ l’anno più travagliato della storia. Dopo un inizio ancora sotto le aspettative, la compagine di Caserta viene addirittura esclusa dal campionato dopo la ventiduesima giornata e in seguito alla quarta rinuncia a scendere in campo. La rinuncia avvenne per mano dei calciatori, a cui, per motivi di grave crisi finanziaria, non erano più pagati gli stipendi. Nuovo ennesimo fallimento della società, il cui titolo sportivo fu, in pratica, acquisito dalla Real Aversa per disputare nella stagione 2005/06 nel campionato di Eccellenza sotto la denominazione di “ASD Rinascita Falchi Rossoblù” (sede societaria ad Aversa). La squadra riuscì ad ottenere un misero quarto posto, che le valse i playoff di categoria. La semifinale fu però amara e l’1-1 contro il modesto Succivo relegò i “falchetti” ad una nuova triste annata in Eccellenza. Nel corso dell’annata fu apportato un nuovo cambio di denominazione (ASD Caserta calcio, sede riportata a Caserta), cosa che faceva intendere la poca solidità societaria del gruppo e soprattutto la poca ambizione del presidente Giovanni Pascarella. Il campionato 2006/07 vede, finalmente, la promozione e il ritorno tra i dilettanti, ottenuta con l’insindacabile primo posto nel gruppo A. Il 28 febbraio 2007, in una partita giocata a Nocera Inferiore, il Caserta vince la coppa Italia regionale di Eccellenza con il 3-0 contro il Gragnano. Il buon trend continua nella fase nazionale, dove il Caserta si arrende solo in finale al Pontevecchio (0-1). È “nu juorno buono”, canterebbe Rocco Hunt. Che però dura ben poco. Nel campionato 2007/08 i “falchetti” subiscono un’amarissima retrocessione in Eccellenza. La squadra arriva quattordicesima, ma è retrocessa in seguito ai playout, persi nel doppio confronto col Castrovillari (1-1, 0-2), quando la salvezza sembrava a portata di mano. Erano anni in cui tutto girava male, anni di immeritate amarezze e delusioni.

“Quella volta che…” torna il 10 febbraio con l’undicesima parte della storia della Casertana.

(Foto di Ciro Santangelo)