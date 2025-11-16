Quelli del Tozzabancone.

Si è tenuta stamattina 16 novembre l’inaugurazione della nuova associazione TOZZABANCONE APS, CAPATE CREATIVE, un progetto giovane ma già ricco di entusiasmo, idee e soprattutto persone speciali. Ne “Il Chiostro” di Aversa, suggestiva location che fra dodici anni compie un millenio, diverse le postazioni allestite per l’evento, ognuna per ogni figura diversa. All’ingresso del cortile l’infopoint di Tozzabancone, a seguire Reggia, Tozzamercato-Capata Vintage, Atelier Linda, Laboratorio Eco-percussioni, Henna Teatro, Robin Ragone, Roberta Gargiulo, Alberto Ruscito, Maschera 404, Associazione Lattanino Cupolino, L’antro della Strega, Aversa con la Palestina e Jam & Poetry. È un’associazione che ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento sul territorio.