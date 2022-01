Questa sera il ricordo del prof. Morbiducci

Caserta – Ci sarà questa sera, Martedì 25 gennaio alle ore 18.00 a Caserta, presso la Chiesa di San Pietro al Rione Tescione, una messa in suffragio del prof. Giuseppe Morbiducci per il trigesimo della sua scomparsa.

Il professore, scomparso nel giorno di Santo Stefano, conosciutissimo non solo a Caserta, è stato una pietra miliare dello sport casertano e dell’educazione fisica. Oltre che docente, per anni è stato componente dell’ufficio scolastico provinciale dello sport scolastico.