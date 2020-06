Queste le probabili formazioni di Juventus-Milan

Manca sempre meno a Juventus-Milan, una gara molto attesa non solo per capire chi andra’ a giocarsi la finale a Roma, ma sopratutto perché sarà la prima gara in Italia post Covid-19. La gara di andata termino’ con il risultato di 1-1. Pochi i dubbi di formazioni in casa Juve, unico vero ballottaggio è quello che riguarda pjanic e Bentancur, con il secondo favorito. Attaccodi fuoco con Douglas Costa,Ronaldo e Dybala.Scelte quasi obbligate in casa Milan con Rebic che proverà a non far sentire la mancanza di Ibrahimovic

JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, De ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo

Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Calhanoglu, Rebic