Queste le probabili formazioni di Napoli-Inter

Domani sera ore 21 si giocherà la seconda semifinale di coppa Italia, in campo ci andranno Napoli ed Inter. Partita in discesa in casa Napoli visto la vittoria in casa del Inter. Occhio però perché le squadre non giocano da mesi e questo rischia di infuire parecchio, la gara sarà trasmetta da rai 1 alle ore 21. Come avrete letto anche in un nostro articolo precedente ci sarà una novità in questa semifinale e cioè che non ci saranno i supplementari, una scelta dovuta anche all gran quantità di gare ravvicinate.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku