Questo fine settimana un evento imperdibile a Pontelatone per i wine lovers

ll vitigno Casavecchia è un autoctono campano. La zona di produzione del Casavecchia si trova nel Nord della provincia di Caserta ed è compresa tra i comuni di Pontelatone, Formicola, Liberi e Castel di Sasso. Il vino Casavecchia è di grande struttura, dall’intenso colore rosso e con una notevole predisposizione all’invecchiamento, La Casavecchia di Pontelatone DOC è una delle più piccole se non la più piccola d’Italia e proprio per questo quello che è in produzione è un vino di elevata qualità. Proposte gastronomiche, degustazioni, laboratori e musica aspettano a Pontelatone questo fine settimana gli enoappassionati. Il centro storico di Pontelatone (Caserta) si prepara infatti ad accogliere la nuova edizione del Casavecchia & Pallagrello Wine Festival. Tre giorni di esperienze sensoriali di alta qualità dal 30 giugno al 2 luglio prossimi per l’evento promosso dalla Strada del Vino del Casavecchia di Pontelatone e dalla Pro loco di Pontelatone, in collaborazione con Comune di Pontelatone, AIS – Associazione Italiana Sommelier e Unpli, con il coordinamento di Francesco Scaramuzzo. Un evento che in pochi anni è cresciuto molto in termini di numeri e di gradimento da parte del pubblico e degli addetti ai lavori, in cui i protagonisti sono i produttori di Casavecchia e Pallagrello che insistono nell’area della Doc a cui il Festival è dedicato sin dalla nascita, per dare spazio e voce a questi vitigni all’interno del sempre più vasto panorama enologico campano e italiano in generale. Alcune tra le aziende presenti: Vigne Chigi, IL Verro, Viticoltori del Casavecchia S.c.a,Vestini Campagnano & Poderi Foglia, Cantina di Lisandro, Agriturismo Le Ghiandaie. L’evento avrà una formula itinerante nel centro storico di Pontelatone, con banchi d’assaggio, momenti dedicati al food, musica in piazza Cutillo e seminari di approfondimento. Nelle tre giornate dal 30 giugno al 2 luglio dalle ore 20 si apriranno i banchi d’assaggio delle cantine e gli stand dedicati al food con menu incentrati sui prodotti del territorio. Sabato 1 luglio alle ore 19, in Piazzetta Municipio, Masterclass sul Pallagrello Bianco guidata dal giornalista Luciano Pignataro (€20,00 – prenotazioni via tel. 349.7253207 o via mail a casavecchia.pallagrellowine@gmail.com). A seguire, alle ore 20.30, in piazza Cavour la scenografica filatura della Mozzarella di Bufala Campana Dop, mentre domenica 2 luglio, sempre alle ore 19 in Piazzetta Municipio, Masterclass sul Casavecchia guidata da Pietro Iadicicco, delegato provinciale Ais Caserta (costo €20,00 – prenotazioni via tel. 349.7253207 o via mail a casavecchia.pallagrellowine@gmail.com).