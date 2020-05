Questo il calendario di Calcio completo da qui a fine stagione

Da ieri, giovedi 28 maggio , è ufficiale : la serie A ritorna in campo dal prossimo 13 giugno. Si partirà prima con la Coppa Italia, per poi fare un tour de force in campionato.

Questo il programma completo:

Coppa Italia che si giocherà dal 13 giugno al 17 giugno: Juventus-Milan, Napoli-Inter,

Il Campionato riprenderà il 20/21 giugno con Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria, Torino-Parma.

Queste le altre giornate di campionato ma con ancora da stabilire i giorni: