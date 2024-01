Questura di Caserta – emessi 8 “DASPO Urbani”

Il Questore di Caserta, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica Presieduti dal Prefetto ed attuati in occasione della “movida” e dei festeggiamenti di fine anno, ha emesso 8 Divieti di Avvicinamento alle Aree Urbane (cd. “DACUR”) nei confronti di altrettanti soggetti che, a vario titolo, si sono resi responsabili di condotte di rilievo per l’ordine e la sicurezza pubblica verificatesi a Caserta, Marcianise e Santa Maria Capua Vetere.

I provvedimenti, predisposti dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, sono stati emessi anche per prevenire episodi che, in futuro, possano incidere sulla sicurezza urbana e dei cittadini.