Questura di Caserta: fermato in bicicletta mentre è ai domiciliari, arrestato dalla Polizia di Stato.

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato ad Aversa un giovane, classe ’98, per evasione dagli arresti domiciliari.

Il Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa, nel corso di attività di controllo del territorio, ha individuato un soggetto che circolava in bicicletta in un rione popolare, riconoscendolo come persona già nota all’Ufficio, in quanto arrestato nello scorso mese di marzo per un furto all’interno di un istituto scolastico della città normanna. Per tali fatti, era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il giovane è stato fermato e trovato anche in possesso di un coltello da cucina.

Dopo le formalità, è stato nuovamente condotto ai domiciliari e denunciato per il possesso dell’arma. All’esito del giudizio “direttissimo”, l’arresto è stato convalidato. Per le numerose violazioni alla misura cautelare già in precedenza riscontrate, inoltre, l’Autorità giudiziaria ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. L’individuo è stato associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.