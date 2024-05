Questura di Caserta: giornata di formazione sul tema “etica come valore civile e sportivo”.

Ricevuto, pubblichiamo.

Nella mattinata di ieri, organizzata dalla Questura di Caserta, si è tenuto un seminario, destinato alla formazione dei poliziotti, sul tema dell'”etica come valore civile e sportivo”, con la partecipazione di Gianfranco Coppola, Presidente dell’Unione stampa Sportiva Italiana, di Ferdinando Arcopinto e Emiliano Del Duca, capo delegazione e commissario tecnico delle nazionali italiane di “beach soccer”.

L’incontro, introdotto dal Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha avuto ad oggetto l’etica, come scelta dell’uomo nei comportamenti, tra i valori ritenuti essenziali. È stato sottolineato come la vittoria, in qualsiasi campo, assume valore positivo solo se conquistata con “fair play”, cioè con rispetto delle regole e trasparenza. Particolare evidenza è stata dedicata al concetto di unione, che facilita il raggiungimento degli obiettivi della squadra.

È stata, inoltre, rimarcata l’importanza della comunicazione, sia interna che esterna alla squadra. Una comunicazione efficace è presupposto di successo, se garantisce il rispetto delle fonti ed è differenziata, a seconda delle esigenze del destinatario.