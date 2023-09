Questura di Caserta: la Polizia Scientifica alla “Notte Europea dei Ricercatori”

È in corso di realizzazione, presso la sede di Caserta dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’evento di divulgazione scientifica del progetto “S.T.R.E.E.T.S.” (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society) della “Notte Europea dei Ricercatori 2023”, cui la Polizia di Stato di Caserta partecipa con gli specialisti della Polizia Scientifica.

La manifestazione, creata per diffondere al pubblico i risultati della ricerca in Italia, prevede l’incontro con ricercatrici e ricercatori afferenti a varie materie scientifiche ed umanistiche.

Il personale della Polizia Scientifica illustrerà, attraverso la riproduzione di una scena del crimine, le tecniche di ricerca, le modalità di acquisizione delle tracce e le successive analisi di laboratorio.

Analoghe iniziative saranno svolte in serata presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza di Santa Maria Capua Vetere. A tale evento, il prof. Raffaele Picaro, Direttore del Dipartimento, ha invitato il Prefetto ed il Questore di Caserta, insieme ai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Caserta, 29 settembre 2023