Questura di Caserta: maltrattamenti nei confronti della compagna, arrestato dalla Polizia di Stato.

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 50enne, originario di Caserta, per maltrattamenti nei confronti della compagna, denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

La Squadra Volante è intervenuta a San Nicola la Strada per una lite tra una donna ed un uomo, al momento non presente. Sul posto, i poliziotti hanno raccolto le prime informazioni sui motivi della discussione, notando sul volto di lei alcuni segni di arrossamento, in un primo momento minimizzati dalla donna.

Durante il racconto, è sopraggiunto il compagno che, in uno stato di ira, ha provato ad aggredirla, minacciandola di morte, e avventandosi successivamente verso i poliziotti. Bloccato, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Gli accertamenti hanno consentito di far emergere una situazione di reiterate violenze mai denunciate, maturate in ambito domestico, nei confronti della donna e di sua figlia.

All’esito delle formalità, l’individuo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.