Questura di Caserta: minaccia passanti con una pistola giocattolo e aggredisce poliziotti, arrestato.

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato nella tarda serata di martedi un giovane 18enne di origine serba, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, poliziotti del Commissariato di P.S. di Santa Maria Capua Vetere sono intervenuti per alcune segnalazioni giunte sul numero 113 relative alla presenza di una persona che stava minacciando i passanti con un’arma, nei pressi della zona residenziale di via Danimarca.

Rintracciato il soggetto, l’equipaggio è riuscito a disarmare l’uomo dalla pistola che aveva in pugno, scoprendo dopo essere un’arma “giocattolo” priva del segno distintivo del “tappo rosso”. Nonostante lo stesso si opponesse colpendo a più riprese i poliziotti, veniva bloccato anche grazie all’ausilio fornito da un equipaggio dell’Arma Carabinieri giunto sul posto.

Il giovane è stato arrestato per le lesioni procurate ai poliziotti e condotto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere sottoposto, nella giornata odierna, al giudizio per “direttissima”, conclusosi con la convalida dell’arresto e la scarcerazione, in attesa della celebrazione del giudizio.