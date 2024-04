Questura di Caserta: nasconde droga sotto il tavolo della cucina, arrestato dalla Polizia di Stato.

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un cittadino albanese di 40 anni, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di attività indirizzate alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, poliziotti della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile hanno osservato, nella frazione San Clemente di Caserta, gli spostamenti sospetti di un uomo, che si è avvicinato ad un’autovettura, consegnando un involucro.

Il sospettato, di origine albanese ma da tempo residente in Italia, è stato fermato e sottoposto a controllo. Dopo la perquisizione effettuata presso il domicilio, sono stati sequestrati circa 200 grammi tra cocaina e hashish, un bilancino di precisione, numerose banconote di piccolo taglio ed una macchina per il sottovuoto, utilizzata per il confezionamento di dosi. La droga è stata trovata nascosta sotto il tavolo della cucina, nel vano destinato a ospitare una mensola estraibile.

Al termine delle formalità, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vet