Questura di Caserta: numero di emergenza 113, rinnovo dei protocolli di “Sala Operativa”

La Questura di Caserta ha programmato la ristrutturazione e l’adeguamento delle infrastrutture della Centrale Operativa Telecomunicazioni, che gestisce, tra i vari applicativi, anche il numero di emergenza 113.

Il progetto, che si inquadra in una riorganizzazione in ambito nazionale delle procedure di settore, prevede l’ampliamento degli spazi che ospitano gli operatori della “Sala Operativa”, oltre alla revisione dei protocolli di intervento, anche al fine di rendere un servizio maggiormente aderente alle esigenze del territorio, in particolar modo per il contrasto dei furti in appartamento.

In tale ambito, è immediatamente operativo il rinnovo del protocollo del “teleallarme”, con la possibilità di collegare un dispositivo telefonico con il “pronto intervento” della Questura, nel caso venga rilevato un furto in atto.

La procedura di attivazione prevede la compilazione di un modulo, disponibile all’indirizzo web https://www.poliziadistato.it/ articolo/teleallarme, e l’invio, tramite p.e.c., delle certificazioni richieste. Eventuali informazioni sul sistema e sulla documentazione da presentare potranno essere richieste al numero di telefono 0823429111, chiedendo della Centrale Operativa Telecomunicazioni per l’attivazione del “teleallarme”, o all’indirizzo p.e.c. dipps120.00i0@pecps. poliziadistato.it.