Questura di Caserta: servizi straordinari di controllo del territorio nell’agro aversano. Sanzionato “circolo” a San Cipriano d’Aversa.

Le attività dei poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe hanno consentito l’identificazione di oltre 250 persone e controlli amministrativi ad attività commerciali.

In occasione di un controllo effettuato all’interno di un “circolo” di San Cipriano d’Aversa, sono state sequestrate 5 “slot machine” perché non collegate alla rete ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre alla somma di circa 400 Euro trovata all’interno come corrispettivo di gioco. Per le irregolarità riscontrate, è stata comminata una sanzione amministrativa di 50mila Euro.

I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane.