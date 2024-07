Questura di Caserta: tentano di rubare in casa, due arresti della Polizia di Stato.

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nel pomeriggio di ieri, due persone, originarie della provincia di Napoli, di 49 e 35 anni, ritenute responsabili di tentato furto.

In seguito alla segnalazione sul numero di emergenza 113 della presenza di persone sospette in un condominio della zona “167” di Caserta, sono intervenuti sul posto poliziotti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile, per un controllo dell’area.

Individuato il condominio, hanno intercettato due persone, che, alla vista dei poliziotti, hanno provato a scappare. Dopo un inseguimento, sono stato bloccati e condotti in Questura.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che, poco prima, i due avevano provato ad entrare in un appartamento del quarto piano dello stabile. Sono stati trovati in possesso di numerose attrezzature utili ad aprire serrature, tra cui “chiavi bulgare” e cacciaviti di varie dimensioni, che sono state sequestrate. I due sono risultati essere gravati da numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio, commessi in numerose città.

All’esito delle formalità, sono stati associati alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida dell’Autorità giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che gli odierni indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che la misura cautelare è stata adottata senza il contraddittorio che avverrà innanzi al Giudice, che potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati