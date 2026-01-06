Quindicenne accoltellato per difendere un amico

Un tentativo di rapina tra minorenni si è trasformato in un’aggressione armata. Un quindicenne è stato accoltellato mentre cercava di difendere un amico. È successo nel pomeriggio di ieri a Milano in un’area verde di viale Sarca, nella zona nord della città. Si tratta di una zona frequentata, a poca distanza dal Bicocca Village, centro commerciale con cinema e locali. Secondo le prime ricostruzioni, due quindicenni sarebbero stati avvicinati da un altro giovane. Quest’ultimo avrebbe mostrato un coltello, chiedendo a uno dei ragazzi di consegnargli il giubbotto.

Il tentativo di difesa e l’aggressione

Di fronte alla minaccia, l’amico della vittima sarebbe intervenuto per difenderlo. A quel punto l’aggressore avrebbe colpito il ragazzo con due fendenti, uno al volto e uno al torace. Dopo l’accoltellamento, il rapinatore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Alcuni presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Il ricovero e le indagini

Il quindicenne ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono state definite gravi, ma i medici ritengono che non sia in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Monforte e al Nucleo radiomobile. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza.

Un episodio che riaccende l’allarme sicurezza

L’episodio riporta l’attenzione sull’uso di armi da taglio in contesti di microcriminalità urbana.

Colpisce, ancora una volta, il coinvolgimento di minorenni, sia come vittime sia come aggressori. Un fenomeno che interroga famiglie, istituzioni e comunità locali. E che pone il tema della prevenzione e della sicurezza negli spazi pubblici frequentati dai più giovani.

