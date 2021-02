Maddaloni. Riduciamo insieme l’impatto ambientale riciclando. Questo lo slogan scelto dal comune di Maddaloni per le 2 giornate dedicate alla raccolta dei piccoli elettrodomestici. Le giornate dedicate saranno i giorni 6 e 27 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nell’area della fiera settimanale. Come è specificato nella locandina che segue sarà l’occasione per smaltire piccoli elettrodomestici come frullatori, fornetti, asciugacapelli e similari.