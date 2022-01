Raccolta delle arance per la marmellata di arance amare in Villa Giaquinto

Caserta. Venerdì 4 e sabato 5 febbraio, dalle 9.30 alle 13.30, Il Comitato per Villa Giaquinto ha organizzato la raccolta delle arance, degli alberi nella Villa, per produrre la marmellata di arance amare di Villa Giaquinto. Un evento già brillantemente riuscito, negli scorsi anni, grazie alla partecipazione dei Cittadini.

“La marmellata è un prodotto a cui teniamo tantissimo: non solo rappresenta una forma di riscatto per una Villa che era abbandonata fino al 2016, ma è anche un fondamentale metodo di autofinanziamento che permette al Comitato per Villa Giaquinto di finanziare i lavori di riqualificazione della Villa – dichiara il Comitato – Infatti non abbiamo finanziatori alle spalle se non i semplici cittadini che decidino di sostenerci!”

Quest’anno il Comitato desidera aumentare il numero di arance raccolte, per questo chiede ai cittadini un valido aiuto per venerdì 4 e sabato 5 febbraio.

Chi volesse partecipare, dando una mano per la raccolta, può presentarsi munito di guanti e, se ne avesse una, una scala.

La marmellata, per scelta, è prodotta dalla cooperativa “Al di là dei sogni”, su un bene confiscato alla camorra in provincia di Caserta.