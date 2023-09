Raccolta firme per il salario minimo. Ecco come fare.

L’ associazione in Movimento a.b.c. come da statuto svolge varie attività a favore di terzi e della collettività e si occupa di diverse tematiche. La tematica affrontata oggi riguarda il mercato del lavoro.

Da fine agosto i volontari dell’ associazione si sono interfacciati con gli uffici del comune alla ricerca di una petizione per l’ approvazione di una proposta di legge sul salario minimo, a prescindere dai colori politici o dal partito proponente, purché il disegno di legge fosse valido e mirasse alla salvaguardia ed alla approvazione del salario minimo e alla tutela dei lavoratori.

In data 19/09/2023 l’ Associazione a.b.c. viene a conoscenza, dal sito del Comune di Maddaloni, che presso l’ ufficio anagrafe è presente una proposta sul salario minimo, presentata in Gazzetta Ufficiale il 20/05/2023 dall’ Associazione Politica Unione Popolare.

L’ Associazione in Movimento a.b.c. oltre a divulgare questa proposta, invoglia i cittadini a recarsi presso l’ ufficio anagrafe del comune di Maddaloni per firmare ( termine ultimo per la sottoscrizione 7 Novembre), scenderà in piazza Generale Ferraro il 7 ottobre, dalle 17 alle 20 per dare la possibilità ai cittadini di sottoscrivere questa petizione e dare vita all’ ennesima giornata all’insegna della partecipazione cittadina. In quella data le elettrici e gli elettori del comune, che vogliono che sia garantito il salario minimo, potranno firmare.