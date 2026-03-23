Raccontarsi con la scrittura

Giovedì 26 marzo*, alle 18,30, online, partono altri due moduli di Raccontarsi – Laboratorio di scrittura autobiografica 2026
Sotto l’egida di Capua il Luogo della Lingua festival a cura di Marilena Lucente
MODULO 3 – Scritture dell’Io (marzo – aprile)
Lezione 1 — Le radici della propria storia
Lezione 2 — Oggetti, luoghi, epifanie
Lezione 3 — La voce che cambia
Lezione 4 — Raccontarsi nella relazione
MODULO 4 – Poesia Autobiografica (maggio)
Lezione 1 — La parola che illumina
Lezione 2 — Immagini, ritmo, tono
Lezione 3 — Il poema breve come autoritratto
Lezione 4 — Laboratorio di scrittura poetica
Marilena Lucente è scrittrice, docente e formatrice nell’ambito della narrazione autobiografica e della didattica della scrittura. Collabora con festival, scuole, università e istituzioni culturali, occupandosi di educazione alla lettura, progettazione narrativa.
Autrice di saggi, testi narrativi e teatrali, affianca alla produzione letteraria un’intensa attività di accompagnamento alla scrittura personale, con particolare attenzione al rapporto tra memoria, identità e forma narrativa. Collabora da venti anni con Capua Il luogo della lingua Festival. Info e prenotazioni al 338 999 3220