Race for Life With Pink Road. Sport e solidarietà corrono insieme

Cardito (NA) – Sport e prevenzione sono un connubio indissolubile e questa lodevole iniziativa lo rimarca. Domenica 4 settembre si svolgerà la III edizione di Race for Life With Pink Road, organizzata dall’associazione Pink Road in collaborazione con il comune di Cardito e con la UISP. Per la manifestazione in programma domenica 4 settembre a Cardito (NA), che ha come scopo la raccolta fondi da donare all’Associazione “TUTTEINSIEME” che è a supporto delle Breast Unit dell’ospedale Antonio CARDARELLI di Napoli, ovvero un centro integrato per assistere le pazienti con tumore al seno, la UISP Caserta ha offerto il proprio sostegno per questa lodevole iniziativa – ha dichiarato il presidente Luigi De Lucia. Quando si parla di solidarietà e beneficenza la UISP CASERTA è presente e parte attiva.

L’ iniziativa sarà presentata giovedì 1° settembre alle ore 18.00 nella sala consiliare del comune di Cardito. La conferenza stampa è aperta a tutti coloro che vorranno intervenire.

per i dettagli si allega invito alla conferenza stampa e locandina della gara.