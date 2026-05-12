Raffaele diventa Tudor di giovani studenti

Raffaele Capone continua a fare parlare di se nel senso più buono della parola. Tanti passi fatti avanti , tanti momenti brutti lasciati alle spalle . La sua voglia di riscatto ha preso il sopravvento su tutto e su tutti al punto che ormai sono solo tre gli esami che lo separano dal Dottorato .

Nei giorni scorsi poi e’ arrivata ,per il giovane casertano, la classica ciliegina sulla torta .A Raffaele e’ stato riconosciuto il ruolo di Tudor dei giovani detenuti che vorranno conseguire un diploma presso l’ Istituto Scolastico Manthone’ di Pescara .

Una vera e propria medaglia simbolica per Raffaele che ha tanto lavorato su se stesso e tante volte ha manifestato la sua voglia di mettere a disposizione dei suoi coetanei l’ esperienza di un uomo che ha saputo rialzarsi e soprattutto ha saputo guardare il mondo dalla visuale giusta.Ancora un po’ e Raffaele sara’ libero di volare lontano,fuori c”e’ una vita che lo aspetta , un futuro pronto a ripagare ogni suo sacrificio . Per lui sembra terminata la salita ed e’ già cominciata la discesa che , siamo sicuri , portera’ tante soddisfazioni personali e soprattutto portera’ a Raffaele quel riscatto sociale che ha saputo guadagnarsi sul campo , lottando , studiando e nonostante tutto , senza abbattersi mai .