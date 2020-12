Raffaele Piazza PSI dichiara guerra a Speranza per Caserta

Caserta. La politica casertana è ben lontana dall’ atmosfera natalizia, foriera di pace e serenità , che in questi , nonostante il Covid-19, pervade l anima della gente.

In queste ore , infatti, l ‘Assessore PSI Raffaele Piazza ha acceso un vero e prorpio ” focolaio” di guerra nei confronti di Speranza per Caserta . Lanciando dai social un’ invettiva contro i consiglieri Norma Naim e Francesco Apperti .

Queste le sue parole

La Politica del Psi contro il fallimento di Spetanza per Caserta

Francesco Apperti e Norma Naim prima di parlare pensate a voi stessi, siete solo chiacchiere e distintivo, ho fatto più io per la città in 11 mesi che voi due e le quattro mezze calzette dietro di Voi in quattro anni e mezzo di consiliatilura, siete solo demagogia senza concretezza siete degli emeriti falliti e non rappresentate alcunché, Io vi condanno e con me vi condannano tanti concittadini casertani. Siete soltanto leoni da tastiera ed in dieci anni di consiliatira oltre ad esservi appropriati delle indennità avete prodotto qualcosa?