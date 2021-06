Raffaele Piazza PSI si dimette da Assessore

Il sindaco Carlo Marino ha ricevuto ed accettato oggi le dimissioni dell’assessore Raffaele Piazza che, contestualmente, è stato nominato “Consigliere onorario del Sindaco per l’analisi tecnico-giuridica della produzione normativa e regolamentare comunale, ai fini della correttezza e tempestività dei procedimenti amministrativi; riqualificazione urbana; sicurezza sociale; servizi a tutela del cittadino”, incarico senza oneri per l’amministrazione comunale.

“Ringrazio l’avvocato Piazza – ha detto il sindaco – per il grande contributo dato alla città in quest’ultimo anno e mezzo, un impegno riconosciutogli da tutti, in particolare sui temi del decoro urbano e della sicurezza cittadina. Raffaele ovviamente resterà in squadra con un incarico grazie al quale potrà continuare a seguire da vicino i temi a lui più cari relativi alla qualità della vita cittadina. Un sentito ringraziamento al consigliere Gianluca Iannucci ed al Partito Socialista Italiano perché insieme abbiamo condiviso e continueremo a condividere scelte importanti per la nostra città”.

“Sono onorato – ha aggiunto Raffaele Piazza – di aver servito la mia città e felicissimo di poter continuare a collaborare con l’Amministrazione. Il mio impegno nei prossimi mesi sarà soprattutto politico per il ruolo di primo piano che il Partito Socialista ha deciso di ritagliarsi nell’importante sfida elettorale che ci attende nella coalizione di centrosinistra”.

Raffaele Piazza Gianluca Iannucci