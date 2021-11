Raffaella Feola è la nuova presidente della Sezione di Caserta di Fidapa BPW Italy.

Il comunicato

La presidente succede a Rachele Cantelli che lascia nelle mani della neo eletta le redini della Sezione fino al 2023.

Sarà un biennio improntato alla rinascita che Raffaella Feola con le socie tutte auspica possa rappresentare l’uscita dall’emergenza sanitaria e il ritorno alla normalità visto che, durante il periodo di lockdown, le donne in particolari contesti socio-economici hanno sofferto moltissimo con un aumento dei casi di violenza e di maltrattamenti.

La Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari è un movimento di opinione indipendente, senza scopi di lucro né distinzioni in base a etnia, lingua e religione, che opera per la valorizzazione e il sostegno delle donne artiste e professioniste.

La Fidapa casertana conta socie che, con le loro diverse professionalità e alte competenze, rappresentano la vera ricchezza dell’Associazione: il confronto e il dialogo sono fonte di idee e stimoli che generano la necessità della partecipazione collettiva in azioni sul territorio e in città di sempre maggior rilevanza.

La cerimonia del passaggio delle consegne, nella splendida cornice di Palazzo Paternò, rappresenta uno dei momenti più significativi della Sezione ed è stata l’occasione per rinnovare l’impegno e la partecipazione alla vita sociale, ma anche per ricordare le attività compiute nel difficile periodo della pandemia e per augurare al direttivo, appena insediato, un proficuo e più sereno biennio di lavoro.

Il nuovo Comitato di Sezione, conta, oltre alla presidente Raffaella Feola, la vicepresidente Lucia Monaco , la past president e tesoriera “ad interim” Rachele Cantelli, la segretaria Rosaria Monaco.

Le componenti del Consiglio di sezione sono: Liliana Basile, Maddalena Casertano, Angelina Della Valle, Venere Tartaro.

Del Collegio delle revisore fanno parte Ida Roccasalva, Daniela Pontillo, Nicoletta Tallarico .