Raffica di controlli in città tra plausi e qualche protesta. La testimonianza

Maddaloni. Zona gialla non vuol dire liberi tutti, non vuol dire la pandemia è finita, ma non tutti riescono o vogliono comprenderlo.

Oggi a Maddaloni gli agenti del locale Commissariato di Polizia hanno pattugliato il territorio con ben 6 equipaggi effettuando controlli a tappeto sia nelle attività commerciali che tra i passanti.

Una giornata intensa: tante le persone senza mascherine sanzionate e diverse attività commerciali, soprattutto bar, nei confronti dei quali sono state elevate contravvenzioni per il mancato rispetto delle regole anticovid.

I controlli, tanto invocati e richiesti, ci sono e si sono intensificati visto il clima di apparente libertà che si respira.

Ma c’è anche chi ha dissentito per aver subito, a suo dire, un verbale ingiustamente. Si tratta del titolare di un noto bar in città, Angelo Masella, che ha dichiarato: ” Ho intenzione di contestare il verbale di 400 € che mi è stato notificato questa mattina. Vero è che mi trovavo nel mio locale senza mascherina, ma ero con il locale chiuso e stavo pulendo i vetri interni. La signora delle pulizie che si trovava nel bar con me era distante da me. Considerando che il mio locale è di circa 200 mq, secondo il mio parere, stavamo lavorando in tutta sicurezza.”

I controlli proseguiranno costantemente su tutto il territorio, verificando qualsivoglia situazione che possa creare assembramento e conseguente incremento dei contagi in città.