Rafforzato il sistema di video sorveglianza in città

Comunicato Stampa. Maddaloni. L’ Amministrazione Comunale , guidata dal Sindaco Andrea De Filippo, attua un altro punto programmatico e implementa l’ impianto di video sorveglianza sul territorio comunale. Con determina n 648 del 10 Ottobre e’ stato approvato l’atto “estensione rete video sorveglianza” e quindi saranno installati e attivati ulteriori 11 impianti di video sorveglianza. A darne notizia è il Vice Sindaco Luigi Bove che su delega del Sindaco ha seguito l’iter sin dalle prime fasi. A curare il progetto dal punto di vista tecnico è l’ufficio comunale informatico. Bove spiega “ questo atto si inquadra nell’ alveo delle risorse comunali del nostro bilancio e dello specifico capitolo nell’area informatica. Pertanto e’ un risultato di tutte le forze politiche e consiliari che sostengono l’amministrazione De Filippo e che hanno votato favorevolmente il bilancio di previsione ultimo . Ed è un atto di cui beneficeranno tutti i cittadini , nessuno escluso. Le 11 telecamere si aggiungeranno alle 22 già attive sul territorio”. Su indirizzo del Sindaco innanzitutto e dell’ Amministrazione Comunale le 11 telecamere , tra cui 3 letture targhe , saranno collocate in : 3 in via starzalunga, via viviani , via carmignano , 2 in via Serao , via degli osci, via cucciarella e 2 in via libertà ( cavalcaferrovia ). Bove dichiara “ l’ Amministrazione Comunale con la collaborazione della struttura comunale , ed in modo particolare dell’ ufficio informatica , sta investendo numerose risorse in termini sua economiche e sia di personale , per realizzare compiutamente l’idea di avere una Città normale . Ulteriori atti per il potenziamento della video sorveglianza saranno a brevi prorotti dall’ assessore all’ ambiente e dalla dirigenza dell’ ufficio ecologia”.