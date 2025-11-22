Ragazza 25enne accoltellata sotto casa

Qualiano, 22/11/2025. Una giovane di 25 anni è stata ricoverata presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano, in condizioni gravissime. Sette coltellate tra addome, testa, braccia e gambe.

Il 118 era stato avvisato che, all’interno di un parco privato, c’era una ragazza che era stata accoltellata. Tempestivamente sono arrivate l’auto medica e l’ambulanza dell’Asl Napoli 2 (Varcaturo e Giugliano 01) che si sono dirette al Pronto Soccorso di Giugliano. La ragazza, al momento del ricovero, era ancora cosciente. Attualmente, sappiamo che la giovane sarebbe stata vittima di un’aggressione da parte di un uomo. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al responsabile e al movente. Intanto la 25enne lotta tra la vita e la morte.