Ragazza 25enne coinvolta in un incidente tra Monte Verna e Triflisco

PIEDIMONTE MATESE – Portata in ospedale una ragazza 25enne originaria di Santa Maria Capua Vetere. La donna è rimasta coinvolta in un incidente lungo la Provinciale che collega piana di Monte Verna a Triflisco. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente ma stando ad una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna abbia perso il comando della vettura a causa di uno sbandamento. La 25enne è stata soccorsa immediatamente ed è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese dove i medici le hanno riscontrato diversi traumi lievi su tutto il corpo. Dopo le cure, la ragazza è stata dimessa con una prognosi di una settimana.