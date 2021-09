Ragazza accusa malore. Ambulanza arriva senza medico

Maddaloni. Nella giornata di ieri, una donna che, a quanto ci hanno riferito, si trovava in un’attività commerciale in via Caudina, vicino alla farmacia, ha avuto una crisi epilettica. Prontamente è stato chiamato il 118. L’ambulanza, che non è arrivata tempestivamente sul luogo dell’accaduto, giungeva senza medico a bordo. Gli operatori sono ricorsi alla guardia medica per fare in modo di prestare i dovuti soccorsi alla ragazza.

Un episodio che ha dell’incredibile ma che purtroppo è vero.