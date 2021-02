Ragazza accusa malore in piazza. Interviene il 118

Maddaloni. Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, una ragazza di poco più di 20 anni ha accusato un malore mentre si trovava con delle amiche in piazza Ferraro a Maddaloni, piazza nota in città come piazza Fontana.

Alcuni passanti, vedendo la ragazza riversa a terra, hanno prontamente allertato la Polizia Municipale e del 118 che ha provveduto a trasportare la giovane all’ospedale di Caserta. Sul posto intanto erano accorsi anche i familiari.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.