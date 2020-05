Ragazzo Epilettico al Rione Falcone: Interviene il comune

Caserta. Si è evoluta nella giornata odierna la situazione del quarantenne C.F. , che, come denunciato dalla nostra testata,vive in uno sgabuzzino al Rione Falcone in assoluta indigenza . L’ uomo è uscito da poco tempo dal carcere ed è affetto da epilessia e sindrome di Huntinghton. A denunciare questa condizione di degrado erano stati Raffaele Piazza e Antonio De Falco, rispettivamente Assessore alla sicurezza e co-coordinatore Psi sezione Caserta dietro segnalazione di alcuni residenti del Rione Falcone. Subito Piazza e De Falco si sono rivolti al Sindaco Carlo Marino il quale si è impegnato a garantire un tempestivo intervento per restituire a C.F. i fondamentali diritti di dignità personale e tutela della salute.

Nel pomeriggio di oggi ,venerdi’8 maggio 2020, sul posto sono arrivati 3 agenti della Polizia Municipale, l’ assistente capo Salvatore Feola accompagnato dagli assistenti Dario Tumolo e Carlo Marino i quali hanno effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni di salute di C.F.e le condizioni igienico sanitarie dello sgabuzzino in cui egli vive da più’ di due settimane. Sulla base del verbale redatto dalla Polizia Municipale si sono attivati gli assistenti sociali del comune di Caserta per trovare un’adeguata e dignitosa sistemazione all’ uomo, che nella giornata di domani dovrebbe essere trasferito in una struttura di accoglienza.