Raggiunta quota 100.000 vaccini alla caserma Magrone

Maddaloni. Al Centro Vaccinale della Caserma Mauro Magrone di Maddaloni, sede della Scuola di Commissariato di cui è Comandante il Generale Leonardo Colavero ha superato le centomila vaccinazioni in particolare 100326. Per la cronaca ha iniziato la, sua attività il primo giugno dell’anno scorso ed è stato inaugurato dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania on. Gennaro Oliviero. È stato realizzato nel ex Padiglione Arte Bianca in sinergia con la Azienda Sanitaria locale di Caserta di cui è direttore il dott. RUSSO. Tale attività sta riscuotendo ampi consensi da parte delle popolazioni locali come dimostrano i molteplici attestati di stima ricevuti dal Gen. Colavero e dal suo predecessore Francesco Riccardi che dal 03 dicembre dirige a Roma il Centro Nazionale Amministrativo dell’esercito Italiano che come la Scuola di Maddaloni dal primo gennaio è alle dirette dipendenze del Comando del Corpo di Commissariato di cui è Comandante il Generale Fabrizio Sellani inserito nel Comando Logistico di cui è Comandante il Generale Maurizio Ricco’.