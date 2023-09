RAID VANDALICI NELLE STRADE COMUNALI: PRESI DI MIRA DIECI SPECCHI PARABOLICI

Nuovi raid vandalici nelle strade comunali: dieci specchi parabolici sono stati presi di mira

nelle ultime settimane. La denuncia arriva dal sindaco Giuseppe Vinciguerra e

dall’Amministrazione, dopo diversi sopralluoghi effettuati sul territorio. Gli specchi

rientravano tra le prime misure adottate per incrementare la sicurezza stradale nei tratti a

rischio. Nello specifico, il danneggiamento, che ha ridotto in frantumi i dispositivi,

complementari alla segnaletica stradale, è stato messo a segno nelle seguenti strade: via

Forchia, vicolo Cristoforo Colombo, via Monsignor Pascarella, via Razzani di Sotto, vico

Salerno, via Casiere Voccola, via Sant’Alfonso de’ Liguori, incrocio via Giacomo Leopardi

e, infine, all’altezza dell’incrocio tra via Giosuè Borsi e via Cervino. La sostituzione è stata

effettuata nella giornata di lunedì, 18 settembre, con l’aggiunta di due nuove installazioni,

realizzate in via Vittorio Veneto e in via Verdoni, e di ulteriori interventi programmati, a

stretto giro, in differenti località. Le operazioni sono state eseguite sotto la supervisione del

presidente del consiglio comunale Giuseppe Abbatiello. Già mesi addietro erano stati

denunciati i medesimi episodi, oltre alla registrazione di vari danni mirati ai beni di pubblica

utilità. “L’ennesima azione nettamente contraria al vivere civile e all’idea di paese che

stiamo costruendo con estrema fatica e mille sacrifici – ha dichiarato il primo cittadino. Il

nostro lavoro, per apportare miglioramenti al territorio e per tutelare la sicurezza dei nostri

concittadini, viene puntualmente vanificato dalla vigliaccheria, dall’ignoranza e dalla

mancanza di rispetto di pochi. Fin dal nostro insediamento, ci siamo impegnati a dare

garanzie alla nostra comunità, con iniziative concrete che hanno richiesto un impegno su

tutti i fronti, anche in termini di spesa. Come già detto in altre occasioni, serve un cambio di

passo. Un aiuto ci arriva dalla polizia municipale e dai controlli avviati, sotto la guida del

comandante Gaetano. Da parte dell’Amministrazione, ci saranno massima attenzione e

tolleranza pari a zero. Soprattutto, la migliore risposta sarà nella prosecuzione della nostra

attività amministrativa, in direzione del cambiamento che desideriamo, da sempre, per il

nostro Comune”.