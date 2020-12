RAID VANDALICO ALLA PISCINA COMUNALE

Casal di Principe – Raid vandalico nella città di Casal di Principe questo quanto accaduto, è stata vandalizzata la piscina comunale. Ignoti avrebbero forzato l’ingresso e distrutto materiale all’interno. Danni per diverse migliaia di euro.

A rendere nota la notizia è stato anche il sindaco della città ossia Renato Natale, il quale ha poi aggiunto: – “Sono degli esseri ignobili – aggiunge il primo cittadino – E’ uno schiaffo in faccia alla comunità di Casal di Principe. Andremo lì a ricostruire ciò che hanno distrutto. Faremo in modo che la piscina sarà pronta ad accogliere tutti appena finita la pandemia. Lo faremo alla faccia di chi ha voluto fare questa ferita alla nostra città. Casal di Principe sta facendo di tutto per la propria rinascita e ricostruzione”.