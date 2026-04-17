RAIZ in concerto al Trianon Viviani

Dai vicoli di Montecalvario alle strade del Mondo: Raiz al Trianon Viviani!

C’è una voce che più di ogni altra sa raccontare il battito di Napoli, capace di restare fedele alle proprie radici pur parlando le lingue del mondo. Il 25 e 26 aprile, il palco del Trianon Viviani ospiterà un evento unico: RAIZ in “Montecalvario”.

Il concerto è anche un omaggio a Sergio Bruni. Un viaggio emozionante che parte dal “Maestro” per esplorare nuovi territori sonori, tra narrazione e melodia.

La canzone napoletana incontra la scena internazionale in un lavoro intimo e potente.

Un concerto che fa bene al cuore

Scegliere di esserci significa anche sostenere una causa importante: i proventi della serata saranno destinati alla Senologia del Policlinico Gemelli di Roma. Un motivo in più per non mancare a questo viaggio che parte dai Quartieri Spagnoli per abbracciare il mondo intero.