UpStories il festival dedicato alle nuove generazioni

CAIAZZO – L’attesa sta per terminare. Tra poche settimane si alzerà il sipario su “UpStories – Crescere con le storie”, in programma dall’8 al 10 maggio 2026 a Caiazzo.

Tante le iniziative e gli eventi che animeranno la tre giorni caiatina, dislocati nelle due scelte per la kermesse: il Teatro Jovinelli e Palazzo Mazziotti. Due luoghi simbolo della città che ospiteranno incontri, laboratori, momenti di confronto e appuntamenti dedicati al mondo della narrativa, delle storie per ragazzi e alla crescita

delle nuove generazioni.

Un festival organizzato dai giovani per i giovani, nato dall’impegno e dalla visione di ragazze e ragazzi under 25 del territorio, con l’obiettivo di trasformare la cultura in uno spazio di partecipazione, dialogo e comunità. La tre giorni vuole infatti mettere al centro

il valore delle storie come strumento di crescita, formazione e condivisione tra generazioni.

Il festival è promosso da Futuramente APS, con il patrocinio del Comune di Caiazzo e in partnership con enti e associazioni del territorio, a conferma di una rete condivisa che punta a valorizzare la cultura e la partecipazione giovanile.

Attesi ospiti di rilievo nazionale, protagonisti di percorsi professionali e umani capaci di

parlare alle nuove generazioni. Il festival ospiterà figure provenienti dal mondo della cultura, della comunicazione, dello spettacolo e dell’imprenditoria, offrendo ai

partecipanti l’opportunità di confrontarsi direttamente con esperienze di successo e

storie di crescita personale.Tra questi, il campione NBA Linton Johnson, con un intervento dedicato alla motivazione e allo sviluppo personale, Claudio Gubitosi,

fondatore del Giffoni Film Festival, Franco Pepe, ambasciatore dell’eccellenza gastronomica italiana nel mondo, protagonista di un incontro pensato per i più piccoli

insieme all’universo narrativo di Geronimo Stilton, oltre a Daniele Ciniglio, attore e comico napoletano, che presenterà il suo libro “La mia routine”.

UpStories 2026, a Caiazzo il festival dedicato alle nuove generazioni

Un parterre eterogeneo che testimonia la volontà del festival di mettere in dialogo linguaggi e mondi diversi, creando connessioni tra generazioni e offrendo spunti concreti di ispirazione, formazione e orientamento. Non solo

incontri, ma esperienze capaci di lasciare un segno, contribuendo a rafforzare il legame tra territorio, giovani e opportunità.

In questo contesto, UpStories si propone anche come un laboratorio di idee e progettualità, capace di stimolare la partecipazione attiva e il protagonismo giovanile, valorizzando le energie e le competenze presenti sul

territorio. Un’occasione per riscoprire il valore della condivisione e della presenza, in un tempo in cui il bisogno di relazioni autentiche e di spazi di

confronto reale si fa sempre più centrale.

“Abbiamo costruito un programma ricco di attività e ospiti di rilievo,

coinvolgendo tutte le fasce d’età e affrontando temi diversi. UpStories Festival è solo l’inizio di un progetto più ampio che mira a creare opportunità,

spazi di dialogo e confronto in cui le nuove generazioni sono direttamente protagoniste. Crediamo che il nostro territorio abbia bisogno di occasioni del

genere per costruire una comunità che favorisca la nascita di talenti e rafforzi i rapporti che nascono e si consolidano anche al di fuori del mondo digitale, attraverso connessioni autentiche e di valore”, dichiarano Giuseppe

Di Sorbo ed Elisabetta Daniele, fondatori del progetto.

Una rassegna ricca di appuntamenti, esperienze e occasioni di confronto, pensata per coinvolgere giovani e famiglia.