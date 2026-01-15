Rapina a mano armata in una gioielleria del centro

Attimi di paura a Cortina d’Ampezzo, dove una gioielleria del centralissimo Corso Italia è stata teatro di una rapina a mano armata. È un episodio senza precedenti nella memoria recente della località. Due uomini sono entrati nel negozio a volto scoperto. Un terzo complice li attendeva all’esterno, in auto. I rapinatori hanno puntato l’arma contro la commessa, che in quel momento era sola. In pochi istanti hanno afferrato gioielli e orologi, riempiendo alcuni borsoni. Poi sono usciti rapidamente e sono fuggiti a bordo dell’auto.

Un’azione rapida e pianificata

Il colpo si è svolto in pieno giorno, nonostante il continuo passaggio di persone lungo la via principale. Nessuno, tra i presenti, si è accorto di quanto stava avvenendo all’interno. L’azione è apparsa immediata e coordinata. Ogni movimento sembra studiato nei dettagli, dall’ingresso alla fuga. La dipendente non ha riportato ferite, ma è rimasta sotto shock. Subito dopo la fuga dei rapinatori ha dato l’allarme.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Secondo quanto riferito dalla donna, i rapinatori sarebbero stranieri. L’auto utilizzata per la fuga è stata ritrovata poco dopo, a circa un chilometro di distanza. Il veicolo risulta rubato. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione, ma le prime stime parlano di una cifra elevata. Le indagini sono in corso.

(Foto ANSA)