Rapina al Corso Trieste . Fermato un 27enne

Martedì sera, un uomo armato è entrato nell’attività commerciale, NEOS 1911, una profumeria sita a Caserta, in Corso Trieste, nel centro della città, minacciando il titolare puntandole un coltello all’addome e facendosi consegnare l’incasso di 500 euro.

I proprietari hanno immediatamente allertato la Questura e il caso è stato affidato alla Squadra mobile di Caserta che dopo 24 ore ha trovato la giusta pista per le indagini. L’ uomo è stato identificato: Angelo Morgillo di Napoli, già accusato di altre rapine. Il 27enne è stato ritrovato nell’ abitazione della sua compagna . Gli inquirenti hanno ritrovato anche gli abiti che lo stesso indossava in occasione delle rapine. Morgillo è stato portato in carcere in attesa dell’ udienza di convalida del fermo.