Rapina alle Poste di Teverola, arrestati i responsabili

Teverola, 25luglio 2024 – Una mattinata di ordinaria amministrazione si è trasformata in un incubo per i dipendenti e i clienti dell’ufficio postale di Teverola. Intorno alle 9:30 giovedì , un gruppo di tre uomini armati ha fatto irruzione nell’edificio, seminando il panico tra i presenti e portando a termine una rapina che ha fruttato un ingente bottino.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori, con il volto coperto da maschere, sono entrati nell’ufficio postale situato in via Roma. Armati di pistole, hanno minacciato i dipendenti e i clienti, costringendoli a sdraiarsi a terra. La loro azione è stata rapida e coordinata: uno dei malviventi ha sorvegliato l’ingresso, mentre gli altri due hanno intimato al direttore dell’ufficio di consegnare il denaro contenuto nelle casse.

“È stato terribile. Uno di loro mi ha puntato una pistola in faccia e mi ha ordinato di non muovermi,” ha raccontato un testimone oculare ancora sotto shock. “Tutto è successo in pochi minuti, ma mi sono sembrati interminabili.”

I rapinatori sono riusciti a fuggire con una somma di denaro pari a 100.000 euro.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Teverola, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, che sono poi stati arrestati.