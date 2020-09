Rapina e terrore all’Ufficio Postale

Caserta – Tentativo di rapina posto in essere a Puccianiello di Caserta, alle ore alle 14,00 della giornata di ieri. Quattro persone a volto coperto, di cui due anche armati, hanno cercato di fare il ‘colpo’ cercando di portare via tutto quanto hanno trovato nelle casse dell’ ufficio postale, tuttavia a causa di alcune problematiche nell’apertura dei cassetti con il successivo arrivo delle forze di polizia, ha incentivato la banda criminale alla fuga ma a mani vuote, facendo perdere le tracce indagini in corso.

Saranno sicuramente utili i filmati dell’impianto di videosorveglianza per ricostruire e cercare di individuare il gruppo che ha cercato rapinare l’ufficio postale.