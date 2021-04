Rapinano il tabacchi e fanno ricoverare il titolare a Piedimonte Matese

PIEDIMONTE MATESE – Soccorso di un commerciante che, mentre era nel suo tabacchi, ha subito una rapina. Il tutto è avvenuto a Vitulazio in via Luciano. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, nel durante della notte del weekend precedente, quattro malviventi, a volto coperto, hanno attirato il proprietario all’interno dell’esercizio commerciale colpendo ripetutamente la vetrata con un martello ed una volta aver frantumato il tutto, si sono introdotti nell’esercizio tenendo l’uomo in ostaggio e sotto la costante minaccia di una pistola semi automatica. Rubati tabacchi, gratta e vinci ed effetti personali del titolare. Dopo aver rubato il tutto hanno tramortito il commerciante con il calcio della pistola. L’uomo è stato all’ospedale di Piedimonte Matese. Refertato è stato poi dimesso con una prognosi di alcune settimane.